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Нейросетью YandexGPT в Алисе воспользовались более 1 млн человек

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Валентин Снежин сегодня в 11:52

Согласно статистике Яндекс, нейросетью YandexGPT за последние сутки воспользовались более 1 миллиона пользователей Алисы.

17 мая Яндекс стал первой компанией, которая успешно внедрила новое поколение большой языковой модели в своего виртуального помощника — Алису. Благодаря нейросети, Алиса теперь способна создавать тексты и предлагать идеи практически на уровне опытного человека.

Функция доступна в приложении Яндекс, Яндекс Браузере, Яндекс Станциях и на умных телевизорах с Алисой. Чтобы воспользоваться ею, достаточно сказать «Алиса, давай придумаем!» и задать ей задачу.

Виртуальный помощник поможет написать сценарий для выпускного вечера, составить деловое письмо, предложит план путешествия или варианты подарка на свадьбу. На данный момент технология функционирует в режиме тестирования.

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Источник:
The GEEK, Яндекс
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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