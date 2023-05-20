Нейросетью YandexGPT в Алисе воспользовались более 1 млн человек

Согласно статистике Яндекс, нейросетью YandexGPT за последние сутки воспользовались более 1 миллиона пользователей Алисы.

17 мая Яндекс стал первой компанией, которая успешно внедрила новое поколение большой языковой модели в своего виртуального помощника — Алису. Благодаря нейросети, Алиса теперь способна создавать тексты и предлагать идеи практически на уровне опытного человека.

Функция доступна в приложении Яндекс, Яндекс Браузере, Яндекс Станциях и на умных телевизорах с Алисой. Чтобы воспользоваться ею, достаточно сказать «Алиса, давай придумаем!» и задать ей задачу.

Виртуальный помощник поможет написать сценарий для выпускного вечера, составить деловое письмо, предложит план путешествия или варианты подарка на свадьбу. На данный момент технология функционирует в режиме тестирования.