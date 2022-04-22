Сервисы «Яндекса» начали принимать оплату через СБП

Сервисы «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» начали принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП). Произвести оплату можно из приложения в смартфоне в несколько кликов.

Благодаря СБП, больше не потребуется вводить данные или привязывать банковскую карту. Нужно будет выбрать свой банк и оплатить через его приложение.

Также система позволит делать мгновенный возврат средств на «Яндекс.Маркете». Ранее покупатель должен был ждать до трёх дней, когда деньги поступят на его счет.

Сейчас функция оплаты через СБП работает в приложениях «Маркета», «Лавки», «Еды» и на сайте «Яндекс.Еды». В скором времени новый способ оплаты появится в приложении «Яндекс.Go».

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!