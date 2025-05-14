Яндекс запустил обновлённый магазин умных устройств с Алисой

В магазине представлен полный модельный ряд техники с Алисой: от умных колонок и телевизоров до лампочек, выключателей, датчиков и других устройств для умного дома. Также заявлено, что в будущем в магазине будут доступны эксклюзивные предложения, включая досрочный доступ к новым гаджетам.

Пользователи могут получить помощь с выбором устройства через онлайн-чат на сайте. Служба поддержки помогает разобраться в функциях устройств и подобрать нужную конфигурацию под конкретные сценарии.

Доставка осуществляется бесплатно, курьером или через пункты выдачи Яндекс Маркета и 5Post. В крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, заказы привозят за 1–2 дня. Всего доступно свыше 31 тысячи точек выдачи по всей России. В будущем обещают подключить и другие службы доставки.

Возврат товара возможен в течение 7 дней, если он не подошёл. Все устройства покрываются официальной гарантией Яндекса на 12 месяцев.