Приложение Яндекс Музыки вышло на Windows и macOS

Яндекс представил бета-версию приложения Яндекс Музыки для Windows и macOS. Оно сохраняет привычные опции, такие как “Моя волна” и “Коллекция”, предлагая также новые разделы для удобства пользователей.
Одной из ключевых особенностей версии стала вкладка “Для вас”, которая создана для персонализации музыкального опыта каждого пользователя. Раздел предоставляет персональные рекомендации и помогает «погрузиться в индивидуальный музыкальный мир».
Кроме того, раздел “В тренде” позволяет быть в курсе последних музыкальных тенденций и событий, помогая оставаться в центре музыкальной культуры.
Бета-версия приложения доступна для тестирования среди обладателей подписки «Яндекс Плюс» на платформах Windows и macOS.