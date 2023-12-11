Приложение Яндекс Музыки вышло на Windows и macOS

Яндекс представил бета-версию приложения Яндекс Музыки для Windows и macOS. Оно сохраняет привычные опции, такие как “Моя волна” и “Коллекция”, предлагая также новые разделы для удобства пользователей.

Яндекс Музыка версия для Windows

Одной из ключевых особенностей версии стала вкладка “Для вас”, которая создана для персонализации музыкального опыта каждого пользователя. Раздел предоставляет персональные рекомендации и помогает «погрузиться в индивидуальный музыкальный мир».

Яндекс Музыка версия для macOS

Кроме того, раздел “В тренде” позволяет быть в курсе последних музыкальных тенденций и событий, помогая оставаться в центре музыкальной культуры.

Бета-версия приложения доступна для тестирования среди обладателей подписки «Яндекс Плюс» на платформах Windows и macOS.