«Моя волна» в «Яндекс Музыке» теперь работает без интернета

«Моя волна» научилась подбирать музыку прямо на устройстве без интернета.
Редакция The GEEK сегодня в 17:02

В Яндекс Музыка обновили функцию «Моя волна» — теперь она может работать без подключения к интернету.

Для этого в сервисе используется облегчённый рекомендательный алгоритм, который работает прямо на устройстве. Он анализирует поведение пользователя — лайки, пропуски и прослушивания и подбирает подходящие треки из заранее загруженной библиотеки.

Музыка скачивается на смартфон заранее. Вместе с ней сервер передаёт набор рекомендаций, который помогает алгоритму формировать последовательность воспроизведения уже без подключения к сети.

Система также автоматически обновляет подборку: треки, которые пользователь пропускает или не дослушивает, заменяются новыми.

Пользователь может самостоятельно настроить, сколько памяти устройство будет выделять под офлайн-работу функции.

Читайте также
В «Яндекс Погоде» теперь можно отслеживать цветение 8 растений и заносы пыльцы
Яндекс

В «Яндекс Погоде» теперь можно отслеживать цветение 8 растений и заносы пыльцы

В сервис добавили мониторинг цветения двух новых растений, а также прогноз перемещения пыльцы из других регионов.
Яндекс Погода получила ИИ-чат с персональными советами
Алиса AI

Яндекс Погода получила ИИ-чат с персональными советами

В Яндекс Погоде появился ИИ-чат, который подскажет как одеться и что делать.
«Яндекс» выпустил «Интернетометр» на iOS и Android
SpeedTest

«Яндекс» выпустил «Интернетометр» на iOS и Android

«Яндекс» запустил мобильное приложение «Интернетометр». Ранее сервис был доступен только в браузере.
«Яндекс Музыка» выпустила приложение для смарт-часов Samsung Galaxy Watch
Galaxy Watch

«Яндекс Музыка» выпустила приложение для смарт-часов Samsung Galaxy Watch

Оно может работать без смартфона и полностью управляется с помощью умных часов.
Ещё по теме
Датчики Яндекса для умного дома обновились и резко подешевели

Датчики Яндекса для умного дома обновились и резко подешевели
Что слушали, читали и смотрели подписчики Яндекс Плюса на мартовских праздниках

Что слушали, читали и смотрели подписчики Яндекс Плюса на мартовских праздниках
Яндекс обучил ИИ искать доступные кафе для маломобильных пользователей

Яндекс обучил ИИ искать доступные кафе для маломобильных пользователей
«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android

«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android
Яндекс выпустил февральское обновление Алисы и умных устройств

Яндекс выпустил февральское обновление Алисы и умных устройств
Свет вместо солнца? Что показывают зимние данные по умным лампам

Свет вместо солнца? Что показывают зимние данные по умным лампам
В Яндекс Маркете появились персональные ленты товаров с ИИ

В Яндекс Маркете появились персональные ленты товаров с ИИ
Алиса научилась понимать разговорную речь для управления умным домом Яндекса

Алиса научилась понимать разговорную речь для управления умным домом Яндекса
«Нормально ли, что кот храпит?» Яндекс рассказал, о чём люди спрашивают Алису AI

«Нормально ли, что кот храпит?» Яндекс рассказал, о чём люди спрашивают Алису AI
Яндекс объединил функции Яндекс Ключа и Яндекс ID в одном мобильном приложении

Яндекс объединил функции Яндекс Ключа и Яндекс ID в одном мобильном приложении
Можно ли доверить поездку нейросети? Опыт с Алисой AI

Можно ли доверить поездку нейросети? Опыт с Алисой AI
Яндекс научился распознавать мошенников в исходящих звонках

Яндекс научился распознавать мошенников в исходящих звонках
Яндекс научил Алису управлять автомобилем

Яндекс научил Алису управлять автомобилем
В Яндекс Поиске появились метки «ОК-цена» для лекарств и косметики

В Яндекс Поиске появились метки «ОК-цена» для лекарств и косметики

