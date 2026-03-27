«Моя волна» в «Яндекс Музыке» теперь работает без интернета

В Яндекс Музыка обновили функцию «Моя волна» — теперь она может работать без подключения к интернету.
Для этого в сервисе используется облегчённый рекомендательный алгоритм, который работает прямо на устройстве. Он анализирует поведение пользователя — лайки, пропуски и прослушивания и подбирает подходящие треки из заранее загруженной библиотеки.
Музыка скачивается на смартфон заранее. Вместе с ней сервер передаёт набор рекомендаций, который помогает алгоритму формировать последовательность воспроизведения уже без подключения к сети.
Система также автоматически обновляет подборку: треки, которые пользователь пропускает или не дослушивает, заменяются новыми.
Пользователь может самостоятельно настроить, сколько памяти устройство будет выделять под офлайн-работу функции.
