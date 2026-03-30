Яндекс добавил в Алису AI генерацию изображения по двум фотографиям

Новости

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:51

Яндекс добавил в чат с Алисой AI новую функцию для работы с изображениями. Теперь нейросеть может создавать новое фото на основе двух исходных снимков.

Для этого нужно загрузить две фотографии и текстом описать, какой результат должен получиться. После этого система анализирует объекты на снимках и генерирует новое изображение с учётом композиции, освещения, перспективы и общего стиля.

В компании считают, что функция может использоваться как для развлечения, так и для практических задач. Например, с её помощью можно создавать аватары, пробовать новые образы, виртуально примерять одежду или собирать изображения для карточек товаров, сайтов и соцсетей.

Новая возможность доступна через кнопку «Объедини фото» в чате с Алисой AI. Функция вошла в раздел «Студия», где уже собраны другие инструменты для работы с изображениями.

Ранее в Алисе AI появились функции оживления и редактирования фото. По данным Яндекса, пользователи уже оживили более 335 миллионов снимков и отредактировали свыше 23 миллионов изображений.

Если хочешь, я могу ещё сделать более цепкий заголовок и короткий телеграм-адапт под пост.

id·222966·20260330_1651
Читайте также
HUAWEI встроит ИИ-агента Claw во все свои устройства на HarmonyOS
HarmonyOS

HUAWEI встроит ИИ-агента Claw во все свои устройства на HarmonyOS

Производители продолжают интегрировать ИИ в операционные системы.
Anthropic случайно раскрыла детали новой супермодели Claude Mythos
Claude

Anthropic случайно раскрыла детали новой супермодели Claude Mythos

Утечка сорвала секретный анонс.
Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ
Apple

Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ

По данным The Information, Apple применяет Gemini для обучения компактных моделей под iPhone.
«Моя волна» в «Яндекс Музыке» теперь работает без интернета
Яндекс

«Моя волна» в «Яндекс Музыке» теперь работает без интернета

«Моя волна» научилась подбирать музыку прямо на устройстве без интернета.
Ещё по теме
В «Яндекс Погоде» теперь можно отслеживать цветение 8 растений и заносы пыльцы

В «Яндекс Погоде» теперь можно отслеживать цветение 8 растений и заносы пыльцы
OpenAI объявила о закрытии ИИ-генератора видео Sora

OpenAI объявила о закрытии ИИ-генератора видео Sora
Claude Code теперь сам решает, что можно делать на вашем компьютере

Claude Code теперь сам решает, что можно делать на вашем компьютере
«Сбер» выпустил флагманскую модель GigaChat Ultra 

«Сбер» выпустил флагманскую модель GigaChat Ultra 
Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для iPhone

Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для iPhone
Apple разработала нейросеть LiTo, которая переносит реальный свет в 3D

Apple разработала нейросеть LiTo, которая переносит реальный свет в 3D
ChatGPT, Claude и Gemini и другие ИИ могут попасть под ограничения в России

ChatGPT, Claude и Gemini и другие ИИ могут попасть под ограничения в России
ChatGPT, Codex и Atlas объединят в единое приложение для ПК

ChatGPT, Codex и Atlas объединят в единое приложение для ПК
Яндекс Погода получила ИИ-чат с персональными советами

Яндекс Погода получила ИИ-чат с персональными советами
Китайская MiniMax представила ИИ, который участвовал в собственной разработке

Китайская MiniMax представила ИИ, который участвовал в собственной разработке
«Яндекс» выпустил «Интернетометр» на iOS и Android

«Яндекс» выпустил «Интернетометр» на iOS и Android
Xiaomi выходит на рынок ИИ: представлены три модели уровня Claude и Gemini

Xiaomi выходит на рынок ИИ: представлены три модели уровня Claude и Gemini
В России хотят обязать маркировать весь ИИ-контент и ужесточить контроль над сервисами

В России хотят обязать маркировать весь ИИ-контент и ужесточить контроль над сервисами
Таинственная модель ИИ Hunter Alpha может оказаться новым DeepSeek V4

Таинственная модель ИИ Hunter Alpha может оказаться новым DeepSeek V4

Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  3. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  5. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  6. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры
Смотреть все обзоры