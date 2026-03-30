Яндекс добавил в Алису AI генерацию изображения по двум фотографиям

Яндекс добавил в чат с Алисой AI новую функцию для работы с изображениями. Теперь нейросеть может создавать новое фото на основе двух исходных снимков.

Для этого нужно загрузить две фотографии и текстом описать, какой результат должен получиться. После этого система анализирует объекты на снимках и генерирует новое изображение с учётом композиции, освещения, перспективы и общего стиля.

В компании считают, что функция может использоваться как для развлечения, так и для практических задач. Например, с её помощью можно создавать аватары, пробовать новые образы, виртуально примерять одежду или собирать изображения для карточек товаров, сайтов и соцсетей.

Новая возможность доступна через кнопку «Объедини фото» в чате с Алисой AI. Функция вошла в раздел «Студия», где уже собраны другие инструменты для работы с изображениями.

Ранее в Алисе AI появились функции оживления и редактирования фото. По данным Яндекса, пользователи уже оживили более 335 миллионов снимков и отредактировали свыше 23 миллионов изображений.

