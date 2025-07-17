Яндекс Фабрика зашла в фитнес: представлена спортивная техника Bodycore

Яндекс Фабрика анонсировала запуск нового бренда Bodycore, под которым будут выпускаться беговые дорожки, вело- и гребные тренажёры, а также перкуссионные массажёры. Все товары уже доступны на Яндекс Маркете и ориентированы на средний ценовой сегмент. В дальнейшем линейка расширится спортивной одеждой и новыми моделями.

Запуск бренда связан с ростом спроса: за первое полугодие 2025 года продажи тренажёров на Яндекс Маркете выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно популярны модели для кардиотренировок.

Bodycore стал третьим спортивным брендом Фабрики: ранее были представлены товары для активного отдыха Outstep и велосипеды Raskat. Новый бренд рассчитан как на новичков, так и на опытных пользователей: часть моделей автоматически регулируют скорость, наклон и нагрузку в зависимости от пульса, а в отдельных дорожках наклон можно настраивать для имитации спуска.

По словам дизайн-директора Яндекс Фабрики Марии Бриш, ключевая задача Bodycore — сделать спорт «источником удовольствия, баланса и энергии». Все устройства прошли тестирование на безопасность, а их компактный дизайн подходит даже для небольших помещений.