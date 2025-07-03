Яндекс Фабрика выпустила коллекцию товаров для дома Pragma Polelu

Бренд товаров для дома Pragma от Яндекс Фабрики выпустил новую коллекцию под названием Polelu. В нее вошли постельное белье, вазы и свечи, украшенные узорами с цветами, вдохновленными растениями Карелии, Урала и Костромской области.

По словам арт-директора бренда Веры Зверевой, коллекция призвана напомнить о лете и детстве, а также показать, как природные мотивы могут органично смотреться в современном интерьере.

Новая коллекция товаров для дома Pragma Polelu уже доступна на Яндекс Маркете по следующим ценам:

Постельное белье — от 3500 рублей

Свечи — от 1080 рублей

Вазы — от 3590 рублей

В будущем ассортимент Pragma Polelu планируется расширить — бренд собирается добавить изделия с цветами других регионов страны.