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Яндекс Фабрика выпустила коллекцию товаров для дома Pragma Polelu

Они вдохновлены мотивами природы Карелии, Урала и Костромы.

Бренд товаров для дома Pragma от Яндекс Фабрики выпустил новую коллекцию под названием Polelu. В нее вошли постельное белье, вазы и свечи, украшенные узорами с цветами, вдохновленными растениями Карелии, Урала и Костромской области.

По словам арт-директора бренда Веры Зверевой, коллекция призвана напомнить о лете и детстве, а также показать, как природные мотивы могут органично смотреться в современном интерьере.

Новая коллекция товаров для дома Pragma Polelu уже доступна на Яндекс Маркете по следующим ценам:

  • Постельное белье — от 3500 рублей
  • Свечи — от 1080 рублей
  • Вазы — от 3590 рублей

В будущем ассортимент Pragma Polelu планируется расширить — бренд собирается добавить изделия с цветами других регионов страны.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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