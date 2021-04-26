Яндекс запустил новый сервис «Документы»

Яндекс добавил в свой набор сервисов для работы Документы — онлайн-сервис для создания и совместного редактирования файлов. Теперь любой человек, даже если на его компьютере нет офисного пакета, может работать с документами на Яндексе — один или вместе с коллегами.

Работа с документами — один из основных рабочих сценариев. Теперь пользователи могут не только пересылать их в Почте и хранить на Диске, но и редактировать. Новый сервис позволяет создавать все основные типы документов: текстовые файлы, таблицы, презентации. Сервис поддерживает форматы docx, xlsx и pptx и умеет конвертировать в них более старые версии. Чтобы было проще найти нужный файл, сначала показываются те, которые открывались последними. Файлы можно отсортировать также по названию или размеру. А если какой-то из них нужно иметь под рукой, его можно закрепить.

Сервис работает в веб-версии — как на компьютерах, так и на смартфонах. Пока он доступен только части пользователей, но постепенно появятся у всех. Чтобы побыстрее подключиться к Документам, можно пройти по ссылке.