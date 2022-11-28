Яндекс запустил новую версию поиска — Y2

Компания Яндекс объявил о запуске новой версии поиска под названием «Y2». Его ключевыми обновлениями стали поиск видео с закадровым переводом, поиск объектов, большие темы и появление недавно анонсированных детских аккаунтов.

Также изменениям подверглись главная страница и мобильное приложение Яндекса. Всё сфокусировано на поиске.

Новая версия поиска научилась не только индексировать веб-страницы, но и находить в них информацию об объектах, аккумулировать её и показывать в поисковой выдаче.

Вся нужная информация появляется в структурированном виде. Например, по запросу «веб-разработка курсы» поисковая машина отобразит учебные программы с прайсом и отзывами слушателей.

Для видео появился фильтр с автоматическим голосовым переводом на русский язык, который ранее был доступен только в приложении Яндекс и в фирменном Браузере. При этом будет использоваться многоголосый машинный перевод.