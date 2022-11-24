Яндекс запустил детские аккаунты

Яндекс добавил опцию для создания детского аккаунта. По задумке он должен оградить ребёнка от нежелательного контента. С таким аккаунтом у детей будет меньше шансов случайно наткнуться на ненормативную лексику или, например, фильм для взрослых.

Детский аккаунт работает в поисковой машине «Яндекса», сервисах Музыка, Кинопоиск и других. Например, Яндекс Музыка не даст включить трек с ненормативной лексикой, а Кинопоиск будет предлагать фильмы и мультфильмы по возрасту. Также Поиск и Яндекс Браузер уберут шок-контент и сайты для взрослых.

Аккаунты для детей создаются родителями. Для этого нужно перейти в Яндекс ID и создать детский аккаунт. Кроме того, можно выбрать ограничению по контенту: например, 6+ или 12+. Ещё к аккаунту ребёнка можно привязать банковскую карту и поставить лимит на внутренние покупки в сервисах от «Яндекса».