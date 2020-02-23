Яндекс запустил карту распространения коронавируса
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Новости

Яндекс запустил карту распространения коронавируса

Яндекс запустил карту распространения коронавируса в России и мире. В режиме реального времени сервис демонстрирует распространение COVID-19. В списке и на карте актуальные данные о подтверждённых случаях заражения, выздоровления и смерти.

При составлении карты Яндекс использует данные Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса в США.

Коронавирусом заразились свыше 153 тысяч человек и более 5,7 тысяч умерли. Сейчас в России обнаружилось 63 случая заболевания.

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