Яндекс запустил карту распространения коронавируса в России и мире. В режиме реального времени сервис демонстрирует распространение COVID-19. В списке и на карте актуальные данные о подтверждённых случаях заражения, выздоровления и смерти.

При составлении карты Яндекс использует данные Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса в США.

Коронавирусом заразились свыше 153 тысяч человек и более 5,7 тысяч умерли. Сейчас в России обнаружилось 63 случая заболевания.