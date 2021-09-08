Яндекс запустил беспилотное такси в Москве для всех желающих

Москва станет полигоном испытаний беспилотных такси от Яндекс. Первый этап такого тестирования запланирован на осень и пройдет в нескольких районах. Точно известно, что это будет район Ясенево, что на юге города, а также неподалеку от метро “Ясенево”, “Новоясеневская”, а также “Битцевый парк”.

Естественно, что все желающие участвовать в данном тестировании не смогут. Для того чтобы подать заявку на это мероприятие, нужно обратится к сайту Яндекса и заполнить обязательную форму. Здесь нужно понимать, что человеку должно быть 18 лет и выше. Воспользоваться беспилотным такси можно вызвав его из приложения “Яндекс GO”.

Если раньше законодательство России предполагало, что за рулем автомобиля по-любому должен был сидеть водитель, испытывающий автомобиль, то сейчас это правило претерпело изменения. Новый закон частично снимает это ограничение, что позволит беспилотные автомобили тестировать в полную силу. Напомним, что беспилотные такси от Яндекса исколесили около 14 млн. километров по России, США и Израиля.