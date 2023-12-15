Яндекс выпустил коллекцию ковров с первыми рисунками своей нейросети

Принты для коллекции ковров создал Шедеврум — приложение на основе диффузионной нейросети YandexART.

Коллекция с нейроковрами – первая коллекция Яндекса, в которую вошли интерьерные объекты и вещи для дома. Кроме самих ковров, в ней есть и другие предметы. Например, маленький коврик на стол, магнит, коврик для мышки и даже футболки с крохотными нашитыми коврами.

Особо отмечается, что это первые рисунки нейросети на заре своего развития. С тех пор технологии значительно продвинулись, а подход к созданию изображений изменился в сторону высокого качества и детализации.

Купить нейроковры и другие предметы можно в Яндекс Музее в Москве и Санкт-Петербурге или заказать онлайн на маркетплейсах.