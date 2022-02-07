«Яндекс» удалит из поиска ссылки на Lostfilm, Kinogo и другие пиратские сайты

«Яндекс», Mail.ru Group Rambler Group и правообладатели, подписали новую версию меморандума о противодействии пиратам. И в нём есть норма, которая подразумевает удаление из поисковой выдачи сайтов, если на них обнаружилось больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов.

Таким образом, популярные ресурсы, вроде Lostfilm, Kinogo и других, могут оказаться «за бортом». Как отметил президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин, под запрет попадёт каждый пятый ресурс из реестра.

При этом отмечается, что ограничительные меры не коснутся сайтов органов власти, СМИ, соцсетей, видеосервисов, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и других подобных ресурсов. Если на них найдут пиратские материалы, то сервисы смогут представлять свои интересы в суде.

Само соглашение будет работать до 1 сентября 2022 года, а компании-участники ждут принятия законопроекта, который позволит внесудебные блокировки пиратских сайтов. При этом в «Яндексе» сообщили, что меморандум позволит отработать механизмы блокировки ещё до принятия законопроекта.

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