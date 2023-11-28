Яндекс открыл предзаказы на первую умную колонку с экраном — Станцию Дуо Макс

16 ноября на конференции YaC 2023 Яндекс представил свое новое устройство — первую умную колонку с экраном Станцию Дуо Макс. Предзаказы на устройство стартовали 28 ноября, а продажи начнутся 5 декабря.

Станция Дуо Макс — это не просто колонка, а полноценная развлекательная система. Она оснащена 10,5-дюймовым поворотным FullHD сенсорным дисплеем (1920×1200 пикселей) и аудиосистемой мощностью 60 Вт, которая состоит из двух высокочастотных динамиков и сабвуфера.

Особенностью является технология Room Correction, адаптирующая звук под акустику помещения. Кроме того, в колонке есть атмосферная LED-подсветка (16 млн цветов) и поддержка умного дома Zigbe.

Устройство также оснащено фронтальной 13-мегапиксельной камерой для видеозвонков и распознавания жестов, например, для управления воспроизведением. Камера обладает функцией автоматического кадрирования и закрывается шторкой для конфиденциальности.

Помимо этого, колонка включает в себя восемь встроенных микрофонов для точного распознавания голосовых команд. Диапазон воспроизводимых частот колонки составляет от 60 до 20 000 Гц.

С помощью «Алисы», голосового помощника Яндекса, пользователь может управлять различными функциями умного дома, а также получать доступ к интернету, совершать видеовызовы и просматривать мультимедийный контент. Станция Дуо Макс также способна разговаривать шепотом и выполнять множество полезных функций, таких как заказ продуктов, построение маршрутов и вызов такси.

Станция Дуо Макс предлагается по цене 42 990 рублей и доступна в нескольких цветовых вариантах: бежевом, красном, зелёном и чёрном. Колонку можно предзаказать через сайт Яндекса или у основных ритейлеров.