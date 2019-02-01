«Яндекс» объединит «Яндекс.Маркет» и «Беру»

«Яндекс.Маркет» наращивает обороты и теперь в его состав должен войти маркетплейс «Беру». Ожидается, что слияние, а точнее, вливание «Беру» произойдет 1 октября. Ожидается, что сервис будет доступен в разделе «Покупки». Что касается функциональности, то пользователи смогут использовать приложения для сравнения ценников товаров и его заказа.

Если говорить о личном кабинете, то он будет единый с корзиной, историей заказов пользователя на «Беру». А вот бонусы, которые были получены в этом сервисе, будут переименованы в «Маркет Бонусы». Кстати, все бонусы будут перенесены автоматически. Об этом позаботятся представители «Яндекс». А вот условия доставки и привилегии подписчиков «Яндекс.Плюс» останутся такими же.

Что касается самого сайта «Беру», то на него поставят переадресацию на «Яндекс.Маркет» в раздел «Покупки». У сервисов будут разные приложения, но у них будет изменено название. Так, «Беру» станет «Яндекс.Маркетом», а «Яндекс.Маркет» – «Маркет.Цены». Сам «Яндекс.Маркет» будет заботиться о хранении товаров у себя на складе, выполнять обработку и доставку заказов, а также проводить оплату, возврат, контроль качества, а также общение с клиентами.

Но сравнение цен, чем раньше славился «Яндекс.Маркет», никуда не денется, ведь у сервиса более 25 тыс. партнеров. На данный момент клиентура «Яндекс.Маркета» составляет 4,5 млн. пользователей, заходящих на сервис в сутки. У «Беру» немного меньше – порядка 1 млн. посетителей. Что касается оборота, то на начало июня этого года он составил 4 млрд. рублей. Но и это еще не все, чего можно ожидать. Планируется развитие «Маркета» в связке с остальными сервисами, например, «Такси» или «Еда», которые смогут доставлять заказы.