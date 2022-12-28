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Xiaomi представила умный аквариум, в котором можно полгода не менять воду

Компания Xiaomi выпустила умный аквариум Mijia Smart Fish Tank, который оснащён целым рядом технических решений. Он выполнен из стекла класса UHA коэффициентом пропускания света 91,3%. Передняя сторона имеет соотношение сторон 16:9.

Новинка оснащена автоматической кормушкой, которая работает по расписанию или по нажатию кнопки, причём можно задавать объём корма. Также в аквариуме есть термометр и фирменный насос, который позволяет не менять воду в течение полугода. 

Наконец, в аквариум встроена автоматическая подсветка, которой можно управлять со смартфона. Там можно регулировать яркость и температуру светового потока. Цена вопроса составляет 50 долларов в Китае. Продажи уже начались.  

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Источник:
Gizchina

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