Яндекс начал использовать YandexGPT для быстрых ответов в Поиске

Сейчас YandexGPT в Поиске работает на этапе ограниченного тестирования в приложении Яндекс с Алисой. Нейросеть анализирует несколько подходящих источников информации, исходя из запроса пользователя. Затем она проводит краткую выжимку сведений из различных частей источников, включая даже информацию, разбросанную по странице.

Самое важное – YandexGPT выбирает наиболее полезный ответ и предоставляет его вместе со ссылкой на источник. Это дает пользователям возможность получить конкретные исчерпывающие ответы и при необходимости перейти на нужный веб-ресурс.

Для получения доступа к быстрым ответам, нужно подать заявку в приложении Яндекс с Алисой, кликнув на сообщение с приглашением принять участие в тесте. После этого в Поиске будут показываться генеративные ответы.