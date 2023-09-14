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Яндекс начал использовать YandexGPT для быстрых ответов в Поиске

Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 11:54

Сейчас YandexGPT в Поиске работает на этапе ограниченного тестирования в приложении Яндекс с Алисой. Нейросеть анализирует несколько подходящих источников информации, исходя из запроса пользователя. Затем она проводит краткую выжимку сведений из различных частей источников, включая даже информацию, разбросанную по странице.

Самое важное – YandexGPT выбирает наиболее полезный ответ и предоставляет его вместе со ссылкой на источник. Это дает пользователям возможность получить конкретные исчерпывающие ответы и при необходимости перейти на нужный веб-ресурс.

Для получения доступа к быстрым ответам, нужно подать заявку в приложении Яндекс с Алисой, кликнув на сообщение с приглашением принять участие в тесте. После этого в Поиске будут показываться генеративные ответы.

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Источник:
Яндекс
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