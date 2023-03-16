Яндекс Музыка запустила Мою волну «Без слов»

Яндекс Музыка представила новую настройку Моей волны под названием «Без слов». Она позволяет каждому пользователю сосредоточиться или расслабиться с музыкой, которая подобрана на основе его предпочтений.

«Без слов» можно включать фоном во время работы, чтения или для расслабления перед сном. Алгоритмы создают для каждого пользователя своё звучания, учитывая поставленные лайки, пропуски треков и другие факторы.

Нейросеть автоматически определяет наличие человеческого голоса в треках. Треки в жанрах лоу-фай, лаунж, чиллхоп, эмбиент и других сменяются инструментальной музыкой и трансформируются вместе с настроением слушателя.

Настройка «Без слов» доступна в Моей волне на Яндекс Музыке — на главной странице сервиса в приложениях и на десктопе.