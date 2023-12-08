Infinix представила бюджетную линейку HOT 40 с игровым движком Xboost в дизайне iPhone

В Китае компания Infinix представила новую линейку бюджетных смартфонов HOT 40, которая состоит из трех ярких смартфонов со смарт-панелью Magic Ring, которая напоминает Dynamic Island в современных iPhone.

HOT 40 Pro, HOT 40 и HOT 40i сочетают в себе разнообразие технических характеристик, но всех их объединяет мощный аккумулятор на 5000 мАч, внешний вид в стиле iPhone и специализированный игровой движок Xboost для мобильного гейминга.

Infinix HOT 40 Pro

HOT 40 Pro — самая старшая модель в линейке. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым IPS-дисплеем Full HD+ и частотой обновления в 120 Гц. Он работает на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G99 с восьмиядерной архитектурой и тактовой частотой до 2,2 ГГц. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и предлагается с вариантами внутренней памяти 128 или 256 ГБ. Его основная камера на 108 Мп, макрокамера на 2 Мп и фронтальная на 32 Мп.

Характеристики Infinix HOT 40 Pro:

Габариты: 168,6×76,6×8 мм, 199 г

Дисплей: 6,78 дюйма (1080×2460), IPS LTPS, 120 Гц, 500 нит

Процессор: MediaTek Helio G99

ОЗУ: 8 ГБ (до 16 ГБ)

Память: 128/256 ГБ (до 1 ТБ)

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт (5В / 6,6А)

Камеры: основная — 108 Мп, f/2.4; макро — 2 Мп, f/2.0; AI Lens — 0,08 Мп; фронтальная — 32 Мп, f/2.2

Безопасность: сканер отпечатков пальцев под экраном, разблокировка по лицу

ОС: XOS 13.5

Infinix HOT 40

Средняя модель во многом похожа на Pro-версию по характеристикам, в частности размер экрана, емкость памяти и камеры. Однако его дисплей имеет частоту обновления 90 Гц, процессор — 12-нанометровый MediaTek Helio G88, а основная камера — на 50 Мп.

Характеристики Infinix HOT 40:

Габариты: 168,61×76,61×8,25 мм, 196 г

Дисплей: 6,78 дюйма (1080×2460), IPS LTPS, 90 Гц, 500 нит

Процессор: MediaTek Helio G88

ОЗУ: 8 ГБ (до 16 ГБ)

Память: 128/256 ГБ (до 1 ТБ)

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт (10В / 3,3А)

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.6; макро — 2 Мп, f/2.0; AI Lens — 0,08 Мп; фронтальная — 32 Мп, f/2.2

Безопасность: сканер отпечатков пальцев под экраном, разблокировка по лицу

ОС: XOS 13.5

Infinix HOT 40i

Более доступная модель, базирующаяся на платформе Unisoc T606 с максимальной тактовой частотой 1,6 ГГц, предлагает дисплей с диагональю 6,56 дюйма и HD+ разрешением. Варианты памяти включают от 4 до 8 ГБ ОЗУ и от 128 до 256 ГБ внутренней памяти. Камеры аналогичны HOT 40, а мощность зарядки снижена до 18 Вт.

Характеристики Infinix HOT 40i:

Габариты: 163,59×75,59×8,3 мм, 190 г

Дисплей: 6,56 дюйма (720×1612), IPS a-Si, 90 Гц, 480 нит

Процессор: UNISOC T606

ОЗУ: 4/8 ГБ

Память: 128/256 ГБ

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт (7,5В / 2,4А)

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.6; AI Lens — 0,08 Мп; фронтальная — 32 Мп, f/2.2

Безопасность: сканер отпечатков пальцев под экраном, разблокировка по лицу

ОС: XOS 13.0

Цены на смартфоны пока неизвестны, однако, руководство Infinix заверило, что устройства будут дешевле $200 (~18400 рублей).