«Яндекс» может выпустить ТВ-приставку

Совсем скоро Яндекс может представить свои новые устройство со встроенным голосовым ассистентом «Алиса». Одной из новинок станет телевизионная приставка со встроенными сервисами компании. Устройство будет работать под управлением Android и Linux.

Подтверждению этому служит регистрация новой версии колонки Яндекс.Станция и получение разрешения на импорт в страны Евразийского экономического союза устройства, обозначенного как «Мини ПК», на ОС Android и Linux.

Стоит напомнить, что в мае 2019 года компания уже выпускала плеер для подключения к телевизору под названием Яндекс.Модуль стоимостью 1990 руб. Устройство оснащалось голосовым управлением через Алису, а также предоставляло доступ к сервисам Яндекс.Видео и Яндекс.Эфир. Как заявляют в Яндексе, устройство было полностью распродано и сейчас его нет в продаже.