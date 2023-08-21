Яндекс Маркет начал использовать складского робота для сборки заказов

Яндекс Маркет создал нового робота Dilectus для работы на складке маркетплейса. Главная его задача заключается в переносе коробок с товарами со стеллажей из зоны хранения, а также в развозе их на комплектацию и обратно.

Робот может поднимать груз весом до 35 кг и перевозить до 9 коробок одновременно. Также он стал компаньоном для сотрудников. Последним больше не приходится тратить время на поиски товара и его перемещение. Всё это позволяет сосредоточиться на сборке заказов и ускорить их обработку.

Кроме нового Dilectus, Маркет использует ещё две модели подобных роботов собственной разработки. Это инвентаризатор Spectro, который сканирует товары и Motus, отвечающий за перемещение тяжелых грузов.

Сейчас робот Dilectus проходит тестирование в одном из дарксторов сервиса. Позже, тестирование перенесут в специальную выделенную зону в крупнейший логистический комплекс Маркета в подмосковном Софьине.