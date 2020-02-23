Яндекс.Карты показали опустевшую Москву

Могли бы вы когда-нибудь представить увидеть Москву без людей? Вряд ли, такое можно было представить лишь в пост апокалиптических фильмах. К сожалению, это произошло в реальности и увидеть это можно воочию на Яндекс.Картах. Это стало возможным благодаря панорамомобилю, который проехал по столице России в начале апреля.

Итогом таких «покатушек» стали опустевшие улицы, некогда насыщенные транспортным движением. Для просмотра следует включить слой панорамы, а затем нажать на интересующее вас место.

По мнению разработчиков, особенно удивительно выглядят популярные места туристических походов. К таким можно отнести Красную площадь, Чистрые пруды, а также выход из метро «Кропоткинская».

Всего же было отснято панорамомобилем около 300 км. пустой столицы. Кстати, панорамы сделаны в высоком разрешении, что позволяет просмотреть детали. А в течение этого месяца ожидается появление на снимках и улиц внутри Третьего транспортного кольца. Поэтому теперь у каждого есть шанс насладиться прогулкой по Москве без пробок.