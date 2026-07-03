Xiaomi открыла в Москве флагманский двухэтажный магазин

В центре Москвы открылся новый флагманский Xiaomi Store. Магазин переехал на Тверскую, 17 и занял два этажа общей площадью 160 кв. метров.

В Xiaomi Store представлены смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO, носимая электроника, устройства для умного дома и другие продукты бренда. Также в магазине работает авторизованный сервисный центр.

Открытие посетили представители Xiaomi и партнёры компании. Символическую ленточку перерезал президент Xiaomi в СНГ Макс Ма.

В первую неделю работы в магазине предложат бесплатную установку защитной плёнки на смартфон. В сервисном центре также обещают не брать оплату за работы по ремонту, но комплектующие оплачиваются отдельно.

Магазин открыт ООО «МОБИЛИДИ» (RDC group), которое развивает сеть фирменных магазинов Xiaomi в России.