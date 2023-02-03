«Яндекс Еда» запустила премиум-доставку Ultima в Санкт-Петербурге

В настоящее время она доступна только в центре города.

С помощью Ultima можно заказывать еду из премиальных ресторанов, которые будут доставлены в специальной упаковке, гарантирующей сохранение температуры блюд и доставление их в отличном состоянии. Пока доступны всего 30 ресторанов для заказа, включая Salone pasta&bar, Saviv, Marso Polo, Mio, Kuznyahouse, Mr. Bo, Self Edge Japanese и другие.

Курьеры «Яндекс Еда» с опытом в доставке более 600 заказов и дополнительной подготовкой выполняют доставку этих премиум-заказов. Они оснащены специальными сумками и формой с логотипом Ultima.

В настоящее время премиум-доставка Ultima доступна только в центральной части Санкт-Петербурга, но в будущем зона ее действия будет расширена. Стоимость доставки, как для обычных заказов.

«Яндекс Еда» запустила сервис Ultima в августе 2022 года, ранее сервис работал только в Москве.