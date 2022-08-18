Xioami выпустила подвеску с дизайном смартфона Xiaomi Mi 1

Компания Xiaomi в честь 11 дня рождения своих смартфонов, выпустила лимитированную подвеску из нержавеющей стали в виде Xiaomi Mi 1.
Всего было выпущено 10 000 пронумерованных экземпляров, каждый продавался за 1 юань (~9 рублей). Для компании это хороша реклама, а для фанатов – памятный сувенир.
Как и ожидалось, тираж был распродан в первые минуты. Спустя время, подвеска начала перепродаваться частными лицами за 400 юаней (~3 576 рублей).
Уже сегодня Xiaomi выпустит вторую партию подвесок.
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