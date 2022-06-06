Xiaomi представила ТВ-приставку Mi Box 4S Max с поддержкой 8K

Компания Xiaomi представила следующую версию популярной ТВ-приставки – Mi TV Box 4S Max. Основное отличие от прошлого поколения заключается в поддержке видео в разрешении 8K и 4K соответственно.

Также есть один порт HDMI 2.1, модуль Bluetooth и встроенный двухдиапазонный адаптер Wi-Fi. В комплект входит беспроводной пульт, кабель и сама приставка. Работает устройство под управлением Android TV с фирменной оболочкой MIUI.

За производительность новинки отвечает однокристальная система AMLogic S905X3 с четырехъядерным чипсетом Arm Cortex-A55 и GPU Arm Mali-G31 MP2. Объём оперативной памяти всего 4 ГБ, а для хранения данных используются скромные 64 ГБ.

Xiaomi Mi Box 4S Max уже доступна для покупки в Китае за $75. Когда приставка появится на глобальном рынке — неизвестно.

Если вы продолжаете пользоваться приставкой от своего интернет-провайдера, то настоятельно рекомендую почитать данный материал.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!