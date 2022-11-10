Xiaomi начала продавать в России огромный телевизор TV Max

Xiaomi запустила продажи флагманского телевизора Xiaomi TV Max на российском рынке. Диагональ панели составляет 86 дюймов.

У устройства разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), кадровая частота достигает 120 Гц. Производитель обещает автоматическую оптимизацию контента с низкой частотой кадров, добавляя кадры и обеспечивая более высокую плавность при просмотре спортивных матчей, боевиков или другого динамичного контента. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 90%, глубина цвета — 1,07 млрд.

Также Xiaomi TV Max оснастили системой из четырех динамиков, технологией локального затемнения подсветки Direct LED и поддержкой Dolby Vision IQ. В качестве процессора используется четырёхъядерный MediaTek MT9617, объем оперативной памяти — 3 Гб, встроенной — 32 Гб.

Среди прочего есть поддержка голосового ассистента Google, пульт ДУ, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, два порта USB 2.0, HDMI 2.1, композитный (AV), Ethernet, оптический аудиовыход и разъём для наушников 3,5 мм. Устройство поставляется на Android TV 11 с рекомендательной оболочкой PatchWall.

Стоимость Xiaomi TV Max составляет 99 990 рублей.