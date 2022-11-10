Xiaomi запустила в Китае продажи стиральной машины Mijia Pulsator за $110

Xiaomi недавно анонсировала стиральную машину Xiaomi Mijia Pulsator. Сейчас новинка поступила в продажу в Китае со стартовой стоимостью всего в $110. Позже ценник поднимется до $150.
Xiaomi Mijia Pulsator получила 10 режимов стирки и 8 уровней регулировки объема воды. Машинка рассчитана на 10 кг белья, поддерживает голосового помощника и интегрируется в систему умного дома через фирменное приложение Mi Home.
В устройстве пять пульсирующих двигателем лопастей. Производитель обещает, что это позволит деликатно очищать ткани. Так же есть блокировка от детей.
Сейчас Xiaomi Mijia Pulsator доступна на китайской площадке JD.
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