Xiaomi выпустит телевизор на OLED-матрице

Инсайдер Ишан Агарвал заявил о выходе новых телевизорах Xiaomi. Главной особенностью станет 65-дюймовый дисплей с OLED-матрицей, а это впервые для всей линейки телевизоров компании.
По сообщению Агарвала устройство представят в самое ближайшее время и относится оно будет к премиальной технике, а всё из-за того, что удешевить огромную OLED-матрицу никак нельзя. Сейчас все телевизоры Xiaomi оснащаются более простой и доступной TFT-матрицей.
Кроме того, компания выпустит телевизоры из линейки Mi TV Pro на 32 дюйма с поддержкой 4K и технологией HDR 10.
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