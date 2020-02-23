Xiaomi выпустит телевизор на OLED-матрице

Инсайдер Ишан Агарвал заявил о выходе новых телевизорах Xiaomi. Главной особенностью станет 65-дюймовый дисплей с OLED-матрицей, а это впервые для всей линейки телевизоров компании.

По сообщению Агарвала устройство представят в самое ближайшее время и относится оно будет к премиальной технике, а всё из-за того, что удешевить огромную OLED-матрицу никак нельзя. Сейчас все телевизоры Xiaomi оснащаются более простой и доступной TFT-матрицей.

Кроме того, компания выпустит телевизоры из линейки Mi TV Pro на 32 дюйма с поддержкой 4K и технологией HDR 10.