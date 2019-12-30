Xiaomi выпустит новые умные часы Watch Color
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Xiaomi выпустит новые умные часы Watch Color

Xiaomi анонсировала новые умные часы под названием Xiaomi Watch Color. Их преимуществом станет большой выбор разноцветных ремешков. Компания сообщила, что их можно будет сочетать и комбинировать между собой.

Характеристики и стоимость устройства неизвестны. Производитель пообещал, что продажи Xiaomi Watch Color начнутся 3 января.

Mi Watch Color

По слухам, новинка получит такие же характеристики как у Huami Amazfit GTR: 1,39-дюймовый AMOLED дисплей, датчики пульсометра, барометра, акселерометра и защиту от воды.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить