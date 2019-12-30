Xiaomi выпустит новые умные часы Watch Color

Xiaomi анонсировала новые умные часы под названием Xiaomi Watch Color. Их преимуществом станет большой выбор разноцветных ремешков. Компания сообщила, что их можно будет сочетать и комбинировать между собой.

Характеристики и стоимость устройства неизвестны. Производитель пообещал, что продажи Xiaomi Watch Color начнутся 3 января.

По слухам, новинка получит такие же характеристики как у Huami Amazfit GTR: 1,39-дюймовый AMOLED дисплей, датчики пульсометра, барометра, акселерометра и защиту от воды.