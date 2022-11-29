Xiaomi выпустила вакуумную чашку за $7

Xiaomi представила компактный мини-термос MIJIA Vacuum Cup Pocket Edition, производитель обещает сохранение температуры жидкости до 6 часов.

Xiaomi называет новинку вакуумной чашкой. Ее объем составляет 350 мл, вес — 170 г, за счет этого она свободно помещается в сумку или даже карман.

Внутри MIJIA Pocket Edition сделан из нержавеющей стали, крышка имеет двойную резьбу, которая обеспечивает быстрое открытие. Также есть встроенное силиконовое уплотнительное кольцо с углом наклона 360°, за счет него чашка сохраняет тепло или холод до шести часов.

Термос поставляется с фильтром-ситечком для чая. После того как напиток будет выпит, фильтр можно легко достать, а чашку помыть.

Стоимость Xiaomi MIJIA Vacuum Cup Pocket Edition в Китае стартует с $7, позже ее ценник поднимется до $8. На данный момент вакуумная чашка продается на Tmall в четырех цветах.