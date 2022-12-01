Xiaomi выпустила пылесос-швабру за $98

Xiaomi выпустила вертикальный беспроводной пылесос-швабру MIJIA 2 Slim. Производитель обещает работу без подзарядки в течение 45 минут.

Двигатель устройства достигает 100 000 оборотов в минуту и имеет 7-уровневую конструкцию для разделения воздуха и пыли, а также пятиступенчатый механизм фильтрации. За счет последнего увеличивается срок службы фильтрующего элемента.

Пылесос поставляется с тремя комбинациями щеток, включая мягкую тканевую, для удаления пылевых клещей и всасывающую для труднодоступных мест. Есть также резервуар для воды.

Стоимость Xiaomi MIJIA Vacuum Cleaner 2 Slim по предзаказу составляет $98, позже ценник поднимется до $112. Пока речь идет только о запуске на китайской площадке JD, будет ли глобальная версия неизвестно.