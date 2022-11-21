Xiaomi выпустила огромный холодильник на 520 литров за $375

Xiaomi выпустила огромный холодильник вместимостью до 520 литров. Устройство называется Mijia Cross Side Door Refrigerator 520L.

Холодильником, по традиции, можно управлять через приложение на смартфоне, там будет доступна регулировка температуры и режимов, в том числе и Super Cool Mode и Super Freeze Mode.

Новинка обладает несколькими полками для хранения продуктов, двумя ящиками под овощи и фрукты и большой морозильной камерой. Скорость заморозки составляет 6 кг за 12 часов.

Холодильник Mijia Cross Side Door Refrigerator 520L представлен на китайском сайте Xiaomi. Его стоимость всего $375. Дойдет ли новинка до глобального рынка остается вопросом.