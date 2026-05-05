Редакция The GEEK сегодня в 08:49
Apple выпустила iOS 26.5 Release Candidate для разработчиков. Сборка получила номер 23F75 и, как ожидается, станет последней бетой перед выходом финальной версии.

В обновлении разработчики сосредоточились на исправлении ошибок и оптимизации работы системы. Каких-либо заметных изменений нет. Установить iOS 26.5 RC можно через «Настройки», перейдя в раздел «Основные» → «Обновление ПО».

Напомним, iOS 26.5 принесет несколько нововведений, среди которых:

  • Рекомендации мест в «Картах», которые показываются при нажатии на строку поиска.
  • Тестирование сквозного шифрования для сообщений RCS.
  • Поддержка Live Activities (динамических уведомлений) на сторонних аксессуарах в ЕС.
