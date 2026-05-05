Anthropic: ИИ может начать самостоятельно улучшать ИИ уже в ближайшие годы

Сооснователь Anthropic Джек Кларк опубликовал прогноз о возможной автоматизации исследований в области искусственного интеллекта. По его оценке, к концу 2028 года может появиться система, способная автономно обучать следующую версию ИИ-модели.

Кларк оценивает вероятность такого сценария примерно в 30% к концу 2027 года и около 60% к концу 2028-го. Речь идёт не о фантастическом «самозарождении» ИИ, а о более практичном сценарии: модель сможет ставить исследовательские задачи, проводить эксперименты, улучшать инструменты и участвовать в обучении более сильного преемника.

По мнению Кларка, несколько направлений уже сходятся в одну точку. Современные модели быстро улучшаются в программировании, работе с долгими задачами, использовании инструментов, оптимизации вычислений и исследованиях безопасности. Всё это постепенно формирует основу для автономного ИИ-исследователя.

Такой сценарий может ускорить развитие отрасли: ИИ будет помогать создавать инструменты, эти инструменты ускорят исследования, а новые исследования приведут к появлению ещё более сильных моделей.

При этом Кларк подчёркивает, что вопрос контроля становится ключевым. Если роль человека в создании новых моделей начнёт сокращаться, индустрии придётся заранее понимать, как измерять уровень автоматизации ИИ-разработки и как сохранять надзор над такими системами.