Claude Code научился управлять компьютером на macOS

Anthropic расширила возможности Claude Code на macOS, добавив режим Computer Use. Теперь ИИ может видеть экран, запускать приложения, взаимодействовать с интерфейсом и выполнять действия на компьютере.

Функция рассчитана в том числе на разработчиков. Например, Claude Code может открыть локальное приложение, пройти сценарий регистрации, сделать скриншоты по шагам, зафиксировать ошибки и предложить исправления.

Режим управления компьютером пока доступен на macOS в формате исследовательской бета-версии. Им могут пользоваться владельцы платных тарифов Pro и Max.

Технологию Computer Use компания начала тестировать ещё в 2024 году. Тогда она была доступна только через API. Теперь Anthropic постепенно переносит её в пользовательские продукты.