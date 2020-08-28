Xiaomi тоже готовит смартфон с подэкранной камерой

Как известно, ZTE уже готовит смартфон с подэкранной камерой третьего поколения. Это модель Axon 20 5G, которая будет представлена уже 1 сентября. Ей приписывают процессор Snapdragon 765G, OLED-экран 6,92 дюйма при разрешении 2460 х 1080 точек, основную камеру на 64 + 8 + 2 МП и фронтальную на 32 МП. Ёмкость батареи составит 4120 мА·ч.

А в октябре Xiaomi покажет собственное третье поколение подэкранной камеры. И хотя пока не идёт речь о готовом продукте, а лишь о камере, очевидно, что «китайский Apple» не будет долго тянуть. Предполагается, что первым смартфоном с такой камерой станет Xiaomi Mi 11, который выйдет в 2021 году.

Как заявил гендиректор компании Лэй Цзюнь, нынешнее поколение является почти идеальным и реализует иной принцип, чем ранее. Если в первых поколениях камеры использовались прозрачные участки экрана с уменьшенным числом пикселей, то теперь их количество такое же, как и в других частях экрана.

При этом сам дисплей камерой имеет такие же показатели цветопередачи, гаммы и яркости, что и на остальных участках. Свет в камеру проникает через зазоры между пикселями, что обеспечивает визуальную «монолитность» экрана и высокое качество фото.