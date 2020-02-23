Xiaomi создаёт смартфон со 144-мегапиксельной камерой
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Xiaomi создаёт смартфон со 144-мегапиксельной камерой

В новом флагманском смартфоне Xiaomi появится камера с очередным рекордным разрешением. В этот раз размер сенсора составит 144 мегапикселя. Об этом сообщает инсайдер Судханшу Амбхоре.

Какой-то конкретной информации о будущем смартфоне нет. По предположению Амбхоре, таким устройством может стать Xiaomi Mi 10S Pro или Xiaomi Mi CC10 Pro, а вот разработчик нового поколения камер, остаётся в тайне. В прошлом это была Samsung.

Xiaomi стала первой компанией в 2019 году, которая выпустила смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro (на европейском рынке Mi Note 10) с рекордным 108 МП модулем. Недавно Xiaomi сняла его с продаж из-за отсутствия поддержки сетей пятого поколения.

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