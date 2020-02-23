Xiaomi снимает с продаж смартфон Mi Note 10 Pro

Xiaomi снимает с продажи недавно анонсированный Mi Note 10 с 108 Мп камерой. Об этом написал в Weibo генеральный директор компании Лу Вейбинг. Таким образом, компания хочет избавиться от смартфонов, стоимость которого выше 285 долларов и не имеет поддержки 5G.

Кроме Mi Note 10 из продажи исчезнет его брат-близнец Xiaomi Mi CC9 Pro. Также он отмечает, что 5G стали реальностью и никто не сможет сопротивляться прогрессу.

Напомню, Mi Note 10 анонсировали полгода назад. Он стал первым смартфоном с камерой на 108 Мп.