Xiaomi снизила цены на умные телевизоры в России

Летом прошлого года Xiaomi привезла в Россию линейку бюджетных телевизоров. Она состояла из трёх моделей: младшая Mi TV 4A и старшие Mi TV 4S, которые отличались только размерами.

Прошло несколько месяцев и теперь компания объявила о снижении их стоимости. Скидки, если честно, не глобальные. Но приятные.

Например, самая простая 32-дюймовая модель Mi TV 4A обойдётся пользователям в 9 990 рублей вместо 11 990 рублей. Этот телевизор получил разрешение HD и полноценный Android TV.

Также со скидкой можно купить Mi TV 4S. Они представлены с разными панелями — 43 и 55 дюймов. По функциям они одинаковы: есть поддержка 4K, HDR и Android TV с фирменной оболочкой PatchWall. Модель поменьше сейчас стоит 19 990 рублей вместо 22 990 рублей, с более широкой панелью — 29 990 рублей вместо 33 990 рублей.

Скидка будет работать с 15 по 24 февраля. Акция действует на официальном сайте и в других магазинах (DNC, Wildberries, Tmall и прочие).