Xiaomi проведет в России турнир по игре PUBG Mobile

Компания Xiaomi, проведет свой первый в России онлайн-турнир по культовой игре PUBG Mobile. Принять участие в нем сможет любой пользователь, а в качестве главного приза предлагается недавно представленный смартфон Redmi Note 10.

Турнир пройдет 18 апреля 2021 года в 16:00 по московскому времени. Чтобы принять участие в игре, необходимо сформировать команду из четырех человек и установить на свое устройство PUBG Mobile.

Каждый победивший член команды получит приз в соответствии с местом, который его команда заняла. Помимо Redmi Note 10, в призовой фонд также будут входить: фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC, наушники Mi True Wireless 2 Basic, а также промокоды на продукцию Xiaomi.

С подробностями о турнире можно ознакомиться на специальной странице сообщества Mi Community: Ссылка.