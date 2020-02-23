Xiaomi представит Redmi Note 9S в России

Отечественные пользователи, которые с нетерпением ждали появления в России Redmi Note 9S, могут вздохнуть с облегчением. Представители Xiaomi официально объявили дату, когда этот смартфон будет представлен. Ожидается, что это действие произойдет 28 апреля, естественно, онлайн. Остальных подробностей о запуске в России недорогого устройства пока нет.

К сожалению, порадовать потенциальных покупателей Redmi Note 9S ценой пока нельзя, ведь она остается неизвестна в нашем регионе. Но можем сказать за соседей, где рассматриваемый девайс уже доступен для предзаказа. Так, в Украине аппарат с 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ обойдется в 220 долларов. В Польше же самая младшая версия получила 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ и оценивается производителем в 262 доллара.

В целом же, Redmi Note 9S – это полная копия Redmi Note 9 Pro, который вышел в Индии. Аппарат имеет диагональ дисплея 6,67 дюймов, оснащен фронталкой на 16 МП, а также основной камерой с четырьмя модулями, главный из которых – 48 МП. Работает аппарат на чипсете Snapdragon 720, а питается от аккумулятора 5 020 мАч с возможность ускоренной зарядки. А вот о наличии NFC можно только мечтать. Правда, очень скоро, как нас уверяют, стоит ожидать выхода другой модели – Redmi Note 9 Pro Max, который, как раз таки, получит поддержку NFC.