Xiaomi представит линейку гибких смартфонов в 2021 году

Трендом будущего могут стать складные устройства. Уже на данный момент есть несколько подобных устройств. Но вот Xiaomi в этой нише замечены не были. Все дело в том, что у них уже есть прототип такого устройства, который был продемонстрирован еще в прошлом году Лин Бином – руководителем компании. Всему виной некоторые нюансы, которые требуют доработок. Ведь компания не желает выпустить продукт на рынок, а уже потом устранять недоработки.

Так вот, на днях было объявлено, что первые складные смартфоны от Xiaomi появятся в следующем году. Причем акценты делается на множественном числе, то есть нас ожидает целая линейка устройств. Какие они будут – пока неизвестно, но нам уже демонстрировали смартфон, который складывается в двух местах. В разложенном состоянии он напоминает небольшой планшет. Если же девайс сложить, то он легко помещается в кармане брюк.

Лин Бин также сказал, что кроме технических доработок, компания уделяет большое внимание адаптации MIUI под работы с такими устройствами. Есть большая вероятность того, что именно китайский бренд выпустит первый складывающийся в двух местах смартфон. Также выделяется замечание руководителя бренда о том, что пользователи будут приятно удивлены стоимости гаджетов этой линейки, так как она будет гораздо дешевле конкурентов.