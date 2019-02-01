В России появился самый доступный смартфон Redmi 9C NFC

Компания Xiaomi продолжает увеличивать ассортимент своей продукции в России. На этот раз хорошая новость для тех, кто стремится приобрести дешевый смартфон, но с приятным функционалом. Под последним понятием подразумевается наличие возможности оплачивать покупки за счет NFC. И такой девайс появился на отечественном рынке, причем, самый дешевый, который можно представить.

Встречаем Redmi 9C NFC. Это самый бюджетный смартфон, который получил 6,53-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом по центру экрана, где и располагается оптический модуль, разрешением 5 МП. Основная камера – это блок из трех модулей, разрешением 13, 2 и 2 МП. Работает Redmi 9C NFC на чипсете от MediaTek – модель Helio G35. Питается девайс от достаточно емкой батареи на 5 000 мАч.

Как говорилось ранее, главной фишкой является наличие модуля для бесконтактной оплаты – NFC. Если говорить о ценах, то смартфон появится в России в двух модификациях: 2 ГБ ОЗУ+ 32 ГБ ПЗУ обойдется покупателю в 8 990 рублей, а вариант с 3 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ – 9 990 рублей. Старт продаж назначен на 27 августа.