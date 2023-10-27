Xiaomi представила стиральную машину на HyperOS по цене недорогого смартфона

На недавней презентации Xiaomi представила не только смартфоны Xiaomi 14 и смарт-часы Watch S3, но и стиральную машину Mijia, которая работает на базе новой операционной системы HyperOS и будет в дальнейшем получать обновления.

Для удобства пользователей, на фронтальной панели стиральной машины располагается яркий OLED-дисплей, который поможет выбрать подходящий режим стирки. Новинка оснащена интерфейсом на базе HyperOS, что обеспечивает интеграцию с другими устройствами Xiaomi и управление машиной прямо со смартфона.

Пользователи могут управлять устройством голосом, а также обновлять прошивку по Wi-Fi. Со временем, благодаря обновлениям, стиральная машина может улучшать свои функции.

Устройство предлагает 26 программ стирки, среди которых самая быстрая занимает всего 12 минут. Также предусмотрен режим стерилизации, убивающий до 100% бактерий. Особенностью машины является предварительное смешивание стирального порошка с водой до его попадания в барабан, что обеспечивает более эффективное проникновение в ткань и глубокую очистку.

Среди других характеристик стоит отметить диаметр барабана в 530 мм и загрузку до 10 кг белья. При этом габариты устройства всего 600 × 486 × 850 мм при занимаемой площади 0,29 кв.м.

По данным Xiaomi, стиральная машина Mijia будет доступна к покупке в Китае к концу 2023 года за 1999 юаней ( ~ 25 400 рублей). Информация о международном релизе пока не предоставлена.