Xiaomi представила робот-пылесос с лазерной навигацией за $282

Xiaomi анонсировала робот-пылесос MIJIA Sweeping Robot 2S в Китае. Новинка обладает мощностью всасывания 4000 Па и поддерживает лазерную навигацию.

Устройство подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Сообщается, что у пылесоса интеллектуальный резервуар для воды, который поддерживает электронное управление и три уровня регулировки объема. Также есть 3D-обход препятствий и лазерная навигация LDS, за счет этого новинка проще обходит предметы, углы, стены и прочее.

Колеса MIJIA Sweeping Robot 2S не имеют щеток, они могут преодолевать препятствия высотой до 2 см. Высота самого робота составляет 97 мм.

Также есть возможность управления пылесосом и простраивание карт через фирменное приложение MIJIA.

Стоимость новинки стартует с $282, официальный старт продаж робота состоится 12 декабря.