Xiaomi представила недорогие, но качественные наушники

Сегодня в Индии прошло мероприятие, на котором представители компании Xiaomi представили несколько новых устройств. Среди них портативная колонка и беспроводные наушники. Как раз вторые представляют особый интерес, ведь судя по отзывам и техническим характеристикам, это довольно качественный продукт с не самым большим ценником.

Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro — вот такое длинное название получило устройство, являются несколько модернизированной версией предшественника. Несмотря на улучшения, новая версия стоит столько же. Особое внимание производитель уделяет шумоподавлению. Если верить разработчикам, то данный продукт сможет снизить уровень внешних шумов до 25 дБ.

Сами наушники имеют динамики диаметром 10 мм, защищенных от попадания влаги и мелких частиц. Корпус имеет защиту стандарта IPX5, а это значит, что Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro не страшны ни пот от тренировок, ни дождь. Питаются наушники от аккумулятора емкостью 150 мАч, что обеспечит до 20 часов автономной работы. Подключение происходит посредством Bluetooth пятой версии, а зарядка — через MicroUSB-разъем. Стоимость наушников составляет 25 долларов.