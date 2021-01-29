Xiaomi представила настоящую беспроводную зарядку Mi Air Charge

Xiaomi представила принципиально новую технологию зарядки, получившую название Mi Air Charge. Эта технология позволяет пользователям удаленно заряжать электронные устройства без каких-либо кабелей или беспроводных зарядных подставок.

В настоящее время Mi Air Charge поддерживает 5-ваттную дистанционную зарядку и позволяет заряжать одновременно несколько устройств, находящихся на расстоянии нескольких метров от нее. Зарядка осуществляется благодаря антеннам Mi Air Charge, определяющим точное нахождение телефона. На стороне смартфона работает созданный Xiaomi миниатюрный антенный массив, который позволяет осуществлять обмен сигналами.

В ближайшем будущем Mi Air Charge также сможет работать с умными часами, браслетами и другими носимыми устройствами. Вскоре все гаджеты Xiaomi для гостиной, включая колонки, настольные лампы и другие компактные устройства умного дома, будут построены на основе источника питания, способного получать заряд без проводов.